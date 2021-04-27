جهة أمنية تطلب من نزيلات دار رعاية البنات في بنغازي إخلاء المؤسسة خلال 72 ساعة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 12:19 صباحا
دار الرعاية الاجتماعية للبنات في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت نزيلات دار الرعاية الاجتماعية للبنات في مدينة بنغازي إن جهة أمنية حضرت إلى مقر الدار وطلبت منهن إخلاء مبنى مؤسسة الرعاية الاجتماعية خلال 72 ساعة اعتبارا من، الاثنين.

وطالبت النزيلات في بيان تلقته «بوابة الوسط» الجهات المختصة النظر في الموضوع وتوضيح سبب مطالبة الجهة الأمنية منهن الخروج من مبنى المؤسسة.

ونوهت النزيلات إلى أن مبنى مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات في بنغازي مملوك لصندوق التضامن الاجتماعي منذ العام 2010.

وناشدت النزيلات في بيانهن «أي جهة تستطيع التدخل في الموضوع الآن»، مؤكدات أنهن نزيلات وليس لهن أي مأوى غير دار الرعاية الاجتماعية، مشيرين إلى أن عدد نزلاء الدار يزيد عن 30 بنت تتراوح أعمارهن من 12 إلى 50 عاما.

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