«مكافحة الأمراض»: 467 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 12:35 مساء
واحدة من الكوادر الطبية القائمة على حملة التطعيم ضد كورونا في زوارة، 22 أبريل 2021، (بلدية زوارة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 517 مصابا، في حين توفى تسعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

استلم المركز 2849 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 960 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1110 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 130 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 48 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 99 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 32 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينة واحدة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق ثماني عينات، ومختبر مصة النفط طرابلس تسع عينات.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني سرت ثماني عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 71 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة ثلاث عينات، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 32 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 307 عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 31 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 175 ألفا و753 حالة، منها 11 ألفا و588 نشطة، و161 ألفا و160 متعافيا، و3005 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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