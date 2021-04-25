انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في جادو

تطعيم أحد المواطنين ضد فيروس كورونا في جادو. (بلدية جادو)

أعلنت بلدية جادو، أمس السبت، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجدة «كوفيد-19» في البلدية لكافة المواطنين، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونشرت بلدية جادو صورا للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم في عدد من البلديات والمناطق.

وأكدت البلدية، في بيان، استلام اللقاحات اللازمة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وتوفير المبردات اللازمة لحفظ اللقاحات، واتخاذ الإجراءات التنسيقية لبدء التطعيمات للفئات المستهدفة في موعدها.

وبدأت الحملة من الساعة العاشرة من صباح أمس السبت، بثلاثة مراكز تطعيم وهي: وحدة الرعاية الصحية جادو المركز، ومركز الرعاية الصحية الجماري، والمركز الصحي شكشوك.

- تواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بنغازي

- انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بجنزور.. وأكثر من 567 شخصا يتلقون اللقاح

- انطلاق حملة التطعيم بفيروس كورونا في سبها

- إقبال «كبير» على التطعيم ضد «كورونا» في صبراتة (صور)

وقالت بلدية جادو إن التطعيمات ستتم حسب الكشوفات الواردة بالمنظومة المعلن عنها خلال الأيام الماضية، مطمئنة بقية المواطنين بأن التطعيم لبقية الفئات سيتم وفق ما سيعلن عنه ويرد من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وانطلقت في عدد من المدن والبلديات والمناطق الليبية الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في جادو. (بلدية جادو)

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في جادو. (بلدية جادو)

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في جادو. (بلدية جادو)

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في جادو. (بلدية جادو)