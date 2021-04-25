انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بجنزور.. وأكثر من 567 شخصا يتلقون اللقاح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 10:52 صباحا
انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بجنزور، 24 أبريل 2021. (وزارة الصحة)

انطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية جنزور، السبت، تزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في كل ربوع ليبيا؛ ووصل عدد المتحصلين على الجرعة الأولى من اللقاح إلى 567 شخصا.

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان اليوم، استهدفت الحملة كل المراكز الصحية بالبلدية، وهي سبعة مراكز، تشمل «المركز الصحي شهداء عبدالجليل، والمركز الصحي السراج والمركز الصحي صياد المركز، والمركز الصحي النجيلة والمركز الصحي سي مسعود، والمركز الصحي ابن سينا الحشان، ووحدة الرعاية الصحية الأولية جنزور المركز».

ولفت البيان إلى أن الحملة انطلقت بحضور كل من مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور، عميد بلدية جنزور، أعضاء المجلس البلدي، مشرف التطعيمات بالحملة، مديري المكاتب بإدارة الخدمات الصحية جنزور، ممثلين عن وزارة الصحة وأعضاء المجلس المحلي السراج.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور أن الحملة استهدفت الفئات التي منحت لهم الأولوية من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين تم إبلاغهم برسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة، وفقا لمنظومة تسجيل المواطنين، والتي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مؤكدا أن الحملة جرت وسط إجراءات احترازية صارمة، لتمر عملية التطعيم بنجاح.

انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بجنزور، 24 أبريل 2021. (وزارة الصحة)
انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بجنزور، 24 أبريل 2021. (وزارة الصحة)
انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بجنزور، 24 أبريل 2021. (وزارة الصحة)
انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بجنزور، 24 أبريل 2021. (وزارة الصحة)
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