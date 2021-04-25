تواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 02:20 مساء
أحد متلقي التطعيم ضد كورونا في مركز طبي في بنغازي الأحد 25 أبريل 2021( إنترنت)

تواصلت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، الأحد، في مدينة بنغازي؛ حيث تستقبل مراكز التطعيم وعددها 14 مركزا المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في المنظومة التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتم توجيههم إلى هذه المراكز بواسطة الرسائل النصية.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية في بنغازي، الأحد،على صفحة الإدارة الرسمية على فيسبوك.

وقام فريق التطعيم المتحرك الخاص بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، صباح السبت، بتطعيم عدد من المواطنين الذين يستعدون لأداء مناسك العمرة والسفر إلى المملكة العربية السعودية.
تم إعطاء جرعات اللقاح في وحدة تطعيم البالغين والمسافرين بقسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية في بنغازي رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة، والمدير التنفيذي للحملة، وأعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة في بنغازي.

يذكر أن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا انطلقت في جل المدن والمناطق الليبية، بإشراف وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

مواطن يتلقي التطعيم ضد كورونا داخل مركز طبي في بنغازي الأحد 25أبريل 2021( إنترنت)
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