في بنغازي.. الدبيبة يدعو الحكومة إلى اجتماع مجلس الوزراء الثالث

مشاركة المنفي والكوني في الاجتماع العادي الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية مارس الماضي. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وزراء الحكومة ووزراء الدولة ونواب رئيس مجلس الوزراء، إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث، غدا الإثنين، والذي سيكون في بنغازي.

وفي خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكوة ومجلس الوزراء، عادل جمعة عامر، إلى جميع الوزراء ووزراء الدولة ونواب مجلس الوزراء، فقد جاءت الدولة بناء على تعليمات الدبيبة، لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث.

وأوضح أن الاجتماع سيكون بديوان مجلس الوزراء ببنغازي على تمام الساعة الواحدة ظهر غد.

المنفي واللافي يشاركان في الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

وفي 24 مارس الماضي، انعقد الاجتماع العادي الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي عقد بديوان الرئاسة في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي.