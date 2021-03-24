المنفي واللافي يشاركان في الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 05:24 مساء
المنفي والدبيبة والكوني خلال الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، في الاجتماع العادي الأول للعام 2021 لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي عُقد بديوان الرئاسة في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أكد خلال كلمته في الاجتماع «أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك من أجل توحيد كافة المؤسسات في الدولة الليبية»، مؤكدًا ضرورة أن تكون انطلاقة عمل الحكومة انطلاقة قوية من أجل حل كافة المشاكل؛ لتحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي الكريم».

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن مشاركة المنفي بالاجتماع العادي الأول لمجلس الوزراء تهدف إلى دعم عمل حكومة الوحدة الوطنية ومساندتها في المهام المناطة بها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوبيش يشدد على ضرورة وجود إطار قانوني ودستوري للانتخابات في ليبيا
ليبيا
عقوبة جديدة على بلاتر بالإيقاف 7 أعوام
رياضة عالمية
«ناسا» تجري أول محاولة لطيران مروحية في أجواء المريخ
علوم وتكنولوجيا
وزارة الداخلية تحظر بيع التجهيزات العسكرية والأمنية بالمحال الخاصة
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة قبل 72 ساعة من انتخابات اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«قناة السويس» تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة بالمجرى الأصلي
عربى
نتائج اليوم الأول من الدور السداسي لكرة السلة
رياضة محلية
ننشر كلمة المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون في الإليزيه
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح المحفظة ...
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بانوراما مارس سول».. المريخ في صورة مذهلة