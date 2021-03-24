المنفي واللافي يشاركان في الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

المنفي والدبيبة والكوني خلال الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، في الاجتماع العادي الأول للعام 2021 لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي عُقد بديوان الرئاسة في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أكد خلال كلمته في الاجتماع «أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك من أجل توحيد كافة المؤسسات في الدولة الليبية»، مؤكدًا ضرورة أن تكون انطلاقة عمل الحكومة انطلاقة قوية من أجل حل كافة المشاكل؛ لتحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي الكريم».

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن مشاركة المنفي بالاجتماع العادي الأول لمجلس الوزراء تهدف إلى دعم عمل حكومة الوحدة الوطنية ومساندتها في المهام المناطة بها.