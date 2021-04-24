المنقوش: الاتفاق على موعد فتح الأجواء مع إيطاليا وافتتاح قنصليتين في بنغازي وسبها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 09:16 مساء
المنقوش تتحدث عن نتائج زيارتها إلى إيطاليا، 24 أبريل 2021. (بث مباشر)

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم السبت، إن مناقشاتها في إيطاليا امتازت بـ«الجدية» من الطرفين، وتركزت أساسا على تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة الموقعة في العام 2008.

وأوضحت، في كلمة بثتها الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أن الطرفين اتفقا على افتتاح القنصيلة الإيطالية في بنغازي، وافتتاح قنصيلة فخرية في سبها، معتبرة أن هذا إنجاز كبير يسهم في تسهيل الحصول على التأشيرة والإجراءات الإدارية.

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وأشارت المنقوش كذلك إلى اتفاق الطرفين على «موعد فتح الأجواء بين البلدين»، إضافة إلى تفعيل ومباشرة تنفيذ الطريق الساحلي الذي يبدأ من مدينة امساعد إلى رأس اجدير، لافتة إلى أن المشروع يسهل حركة التنقل بين شرق وغرب ليبيا.

وخلال الزيارة، التي بدأت الخميس وانتهت السبت، التقت المنقوش وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والتجارة والتنمية ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، وتركزت اللقاءات على بحث عديد القضايا والملفات، منها التدريب والهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود الجنوبية وخفر السواحل.

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