المنفي يصل تشاد للمشاركة في جنازة ديبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 23 أبريل 2021, 03:07 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، إلى جمهورية تشاد للمشاركة في مراسم  جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي  في أنجامينا.

وينظم المجلس العسكري بقيادة محمد إدريس ديبي نجل إدريس ديبي، الجمعة، جنازة والده الرئيس الراحل الذي حكم البلاد لثلاثين عاما بقبضة من حديد، بحضور عدد من رؤساء الدول بينهم إيمانويل ماكرون، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتوفي إدريس ديبي إتنو بحسب الرئاسة التشادية، الإثنين، متأثرا بجروح أصيب بها على الجبهة في مواجهة المتمردين، وبات نجله محمد إدريس ديبي الجنرال البالغ 37 عامًا الرجل القوي الجديد للنظام، وهو يتمتع بسلطات كاملة لكنه وعد بمؤسسات جديدة بعد انتخابات «حرة وديمقراطية» خلال عام ونصف العام.

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وقالت الحكومة التشادية في 13 أبريل، إن القوات الجوية التابعة لها تطارد منذ أيام من وصفتهم بـ«مرتزقة» تشاديين تسللوا إلى مناطق شمال البلاد انطلاقًا من الأراضي الليبي، بعدما هاجمت نقطة الحدود الجمركية في زواركى حوالي الساعة 6 مساءً يوم 11 أبريل.

وتنتشر قوات من المرتزقة التشاديين منذ سنوات في عدد من المناطق الليبية، وتحديدا جنوب ووسط ليبيا، وأكدت تقارير أممية مشاركتهم في الصراعات المسلحة التي شهدتها البلاد.

وتطالب الحكومة الليبية بدعم أممي وعالمي بغادرة كل المرتزقة، والقوات الأجنبية الأراضية الليبية، وهو المطلب الذي تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار الصادر عن اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) في أكتوبر من العام الماضي، والذي دعت فيه اللجنة إلى مغادرة هؤلاء خلال مدة 90 يوما، إلا أنه لم يحرز تقدم حتى الآن لتحقيق هذا المطلب.

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