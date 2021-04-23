18 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 12:20 مساء
عينات تحليل لفيروس كورونا. (أرشيفية: مركز الفلترة ببلدية براك الشاطئ)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الجمعة، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن المختبر المرجعي زليتن فحص 76 مسحة أنفية، الخميس، حيث تبين سلبية 57 عينة، وإيجابية 18 عينة إضافة إلى حالة وفاة جديدة داخل قسم العزل ببلدية زليتن.

- انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلدية زليتن

وبدأت، الأحد، حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في المراكز الصحية ببلدية زليتن. وقال مدير إدارة الرعاية الصحية بالبلدية ميلاد اسبيقة، إن آلية التطعيم تتم عبر إرسال رسائل هاتفية للمسجلين بالمنظومة، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التسجيل بالمنظومة حتى يتحصلوا على التطعيم.

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