الزني يلتقي شباب الزاوية ويزور معرض الروبوتات

الزني يلتقي شباب الزاوية ويزور معرض الروبوتات، 22 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

عقد وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، الخميس، جلسة حوارية مع عدد من الفعاليات الشبابية بمدينة الزاوية ضمن البرنامج الوطني «منصات الحوار للشباب».



وناقشت الجلسة، التي عقدت بديوان بلدية الزاوية بحضور عميد البلدية جمال بحر، وعضوة المجلس منيرة هويسة، عدة قضايا تهم الشباب ودورهم في المرحلة المقبل على جميع الأصعدة، وتعهد الوزير بدراسة المبادرات التي قدمها الشباب المشاركون، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأكد الزني أن الوزارة «لن تدخر جهدًا في سبيل دعم الشباب والعمل على رفع كفاءاتهم وتنظيم البرامج والمناشط التي من شأنها إعداد جيل من القيادات الشابة حسب الإمكانات المتاحة للوزارة».



وعلى هامش الجلسة، زار الوزير معرضًا مصغرًا للروبوتات داخل ديوان البلدية يتضمن عدة مجسمات وروبوتات واختراعات من تنفيذ نادي روبوتات الزاوية وطلاب كلية الهندسة بجامعة الزاوية، وأعرب عن «فخره بهذه الأعمال التي نفذتها أيادٍ ليبية شابة».



الزني يلتقي شباب الزاوية ويزور معرض الروبوتات، 22 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

الزني يلتقي شباب الزاوية ويزور معرض الروبوتات، 22 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

الزني يلتقي شباب الزاوية ويزور معرض الروبوتات، 22 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

الزني يلتقي شباب الزاوية ويزور معرض الروبوتات، 22 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

الزني يلتقي شباب الزاوية ويزور معرض الروبوتات، 22 أبريل 2021. (وزارة الشباب)