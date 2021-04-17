خلال زيارته مسلاتة ومصراتة.. الزني: «الشباب» لن تكون وزارة وعود بل إنجازات

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

عقد وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فتح الله الزني، جلسات حوارية مع عدد من الفعاليات الشبابية بمدينتي مصراتة ومسلاتة، تناولت ما يمر به قطاع الشباب في المدينتين من عراقيل، إضافة إلى آليات دعم مكونات القطاع.



وفي مصراتة، نظم الاتحاد العام لطلاب جامعة مصراتة، الجمعة، جلسات حوارية مع وزير الشباب، تطرقت إلى «المشاركة السياسية ودور الشباب في المصالحة الوطنية، وتأهيل الشباب، وإدماج المقاتلين في الحياة المدنية، إضافة إلى التحديات التي تواجه الشباب في المخرجات التعليمية وسوق العمل»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».



وأكد الوزير أهمية مشاركة الشباب بمقترحاتهم بخصوص وضع أسس تقوم عليها وزارة الشباب، معلنًا إطلاق الوزارة خلال الأيام المقبلة «نافذة تواصل إلكترونية مع كل شباب الوطن النشطين والمنظمات المهتمة بالشأن الشبابي، التي من شأنها تقريب الوزارة من الوسط الشبابي».



والسبت، زار الوزير رفقة عدد من مسؤولي الإدارات العامة بالوزارة، مدينة مسلاتة؛ للوقوف على ما يمر به القطاع من عراقيل، وكان في استقباله عضو المجلس البلدي وممثلون عن مجلس الحكماء والأعيان بالمدينة ورؤساء المنظمات الشبابية الوطنية العاملة بميدان الشباب.



وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى المشكلات والعراقيل التي تواجه الشباب بالمدينة والمقترحات والمشاريع التي من شأنها تطوير مهاراتهم، وأكد أن «الوزارة لن تكون وزارة للوعود إنما ستكون وزارة للإنجاز، تعمل على حل الإشكاليات التي تواجه الشباب وتعتمد سياسة القرب لتنمية الشباب على مستوى المحليات».

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)

من اجتماعات وزير الشباب مع فعاليات شبابية في مسلاتة ومصراتة، 17 أبريل 2021. (وزارة الشباب)