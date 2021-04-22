في العدد 283: «خارطة طريق تعيد علاقات مصر وليبيا إلى مجراها الطبيعي».. واستنفار ليبي بعد مقتل رئيس تشاد

العدد 283 من جريدة «الوسط». (بوابة الوسط)

احتوى العدد 238 من جريدة «الوسط» الصادر اليوم الخميس، على موضوعات مهمة، تصدرها مانشيت الجريدة بعنوان «خارطة طريق تعيد علاقات مصر وليبيا إلى مجراها الطبيعي».

رصدت الوسط في قصتها الرئيسية أبرز حضور سياسي مصري في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات، مع زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ومعه 11وزيرا إلى العاصمة طرابلس، وتوقيع عدة اتفاقيات وقرارات مهمة أبرزها استئناف عمل السفارة المصرية وطاقمها القنصلي في طرابلس، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل بين مواطني الدولتين، وكذلك عودة رحلات الطيران المباشر بين مطار طرابلس ومطار القاهرة الدولي.

وفي الصفحة الثالثة نرصد تحركات مكثفة للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، بشأن تطورات الصراع في تشاد، ومنها الالتصال الاهاتفي الذي أجراه المنفي مع رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، وكذلك مع رئيس النيجر.

لمطالعة العدد 283 من جريدة الوسط انقر هنا

وشملت التحركات، تكليف الوحدات العسكرية في الجنوب بتأمين الحدود والتعامل مع «الأهداف المعادية»، فيما قال رئيس مؤتمر التبو، إن عناصر ليبية و«فاغنر» يدعمون العمليات العسكرية التشادية، وكذلك دعوة مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الحدود.

أيضا في الموضوع نفسه، نلقي الضوء على مطالبة لجنة المتابعة الدولية، البرلمان الليبي إلى سن إطار قانوني للانتخابات بحد أقصى أول يوليو المقبل على أقصى تقدير.

ومن الانتخابات الليبية، إلى «دراما تشاد»، واشتعال الأوضاع داخل الجارة الجنوبية، بمقتل رئيسا إدريس ديبي، في اشتباكات مسلحة مع المتمردين الذين يتخذون من الجنوب الليبي قاعدة لهم.

تأخير تمويل إصلاحات البنية التحتية لقطاع النفط

وفي صفحات الاقتصاد، نلقي الضوء على خسائر تأخير تمويل إصلاحات البنية التحتية في ميناء الحريقة الرئيسي لتصدير النفط، والتى سببت توقف العمل وإعلان ما تعرف بحالة «القوة القاهرة»، لينخفض إنتاج النفط الليبي إلى أقل من مليون برميل يوميا لأول مرة منذ شهور، ومعه تتجدد الخلافات بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي.

أيضا في الاقتصاد نقرأ بالتفصيل ملاحظات مجلس النواب على ميزانية 2021 التى أعادها المجلس إلى حكومة الدبيبة لاجراء التعديلات المطلوبة من لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان.

في الصفحة الثقافية، تقرأ ما قاله الباحث الليبي الدكتور علي عبداللطيف حميدة، صاحب كتاب «التاريخ الخفي للاستعمار الإيطالي في ليبيا»، والذي حلّ ضيفًا على المركز الجامعى الأوروبى، الذى يجمع كبار الباحثين فى الاتحاد الأوروبى.

لمطالعة العدد 283 من جريدة الوسط انقر هنا

قرأ الحضور، من مختلف أنحاء أوروبا، كتاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيو إنجلند الأميركية «الشر - التاريخ الخفي للاستعمار الإيطالي في ليبيا». الكتاب يوضح أبعاد الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الليبي، على يد الفاشيين الإيطاليين في الفترة من (1929-1934).

عودة الدوري بمباريات مسائية

ومن الثقافة إلى صفحات الرياضة؛ حيث كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن جدول مواعيد الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من بطولة الدوري الليبي الممتاز، والتي تنطلق غدا الجمعة، وننشر مواعيدها وكواليسها.

وفي الرياضة أيضا يفجر حمدي الهوني، اللاعب الدولي الليبي المحترف في الترجي التونسي، مفاجأة معلنا أنه لن يرد على عرض النادي الأهلي المصري للعب في صفوفه، إلا من خلال إدارة ناديه الترجي.وفي الرياضة العالمية نتابع آخر نتائج معركة دوري السوبر الأوروبي مع فيفا.