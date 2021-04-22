«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل طرابلس والخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 12:20 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية، نشطة إلى قوية على ساحل طرابلس والخمس، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن تلك الرياح ستؤثر على ساحل بنغازي بدءا من صباح الغد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية، تظهر بها بعض السحب مساء اليوم وغدا على ساحل مصراتة وسرت، مع احتمال سقوط زخات من المطر.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية على ساحل زوارة وجنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 10 و25 عقدة، تصل إلى 30 عقدة صباح اليوم على ساحل طرابلس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم وغدا على الخليج مع احتمال سقوط زخات من المطر.
- الريح شمالية شرقية على ساحل شحات، وجنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل صباح الغد إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الأتربة.

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