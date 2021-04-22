أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مصحوبة بدرجات حرارة مرتفعة

طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب غالبية مناطق البلاد اليوم الخميس، مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية أن موجة الحر ستنكسر غدا الجمعة على الشمال الغربي، مع رياح نشطة وتكاثر للسحب على بعض مناطق الوسط والجنوب الغربي.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خصوصا على سرت ومصراتة، والرياح جنوبية شرقية، نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية، نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، بينما تكون شمالية شرقية معتدلة على طبرق والجغبوب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على طبرق ومرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و38 درجة مئوية.