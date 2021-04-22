وزير الطيران المدني المصري لليبيين: أهلا بكم في مطار القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 12:17 صباحا
مطار القاهرة الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الطيران المدني الطيار المصري محمد منار أن بلاده ترحب باستقبال الليبيين في مطار القاهرة الدولي بعد أن كانت الرحلات تهبط في مطار برج العرب بالإسكندرية.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، المصرية، اليوم الأربعاء، إن هناك توجيهات رئاسية للحكومة المصرية بتقديم كافة أشكال الدعم «للأشقاء الليبيين، فقد تم توقيع مذكرة بين مصر وليبيا تضمن تدريب بعض موظفي الكادر الملاحي الليبي على أعمال السلامة، وكذلك تدريب الطيارين والمضيفين والمهندسين».

كما أشار إلى الاتفاق على بعض نقاط الدخول والخروج بالنسبة للأعمال الملاحية بين البلدين، وذلك ضمن الاتفاق الموقع بين طرابلس والقاهرة. 

والتقى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي مع الوزير المصري اليوم وناقشا «سبل التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني».

وقال الشهوبي إن «وزارة المواصلات حريصة على زيادة الحركة الجوية والشحن بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية إلى الأراضى الليبية وتقديم الدعم الفني البرامج التدريبية للعاملين بقطاع الطيران المدني الليبي».

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