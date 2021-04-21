لجنة «المتابعة الدولية» تدعو مجلس النواب لسن إطار قانوني للانتخابات بحد أقصى أول يوليو

جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الدبيبة في 10 مارس 2021. (الإنترنت)