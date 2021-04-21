النويري يبحث مع السفير الألماني اعتماد ميزانية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 05:45 مساء
النويري (يمين) خلال لقائه في طرابلس مع السفير الألماني، 21 أبريل 2021. (مجلس النواب)

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الأربعاء، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، ملف اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المقترح من حكومة الوحدة الموقتة.

وخلال اللقاء، الذي عقد في فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، رحب السفير الألماني بالتئام مجلس النواب، واعتبر ذلك «خطوة مهمة في تنفيذ خارطة الطريق»، حسب بيان صادر عن مجلس النواب.

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وتطرق الطرفان إلى الإجراءات المتعلقة بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، حسب خارطة الطريق في 24 ديسمبر المقبل.

والثلاثاء، صوت أعضاء مجلس النواب «بالأغلبية» على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفقًا لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس، على ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وبدأت مناقشات مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021 داخل مجلس النواب منذ الأحد الماضي. وتبلغ إجمالي نفقات الميزانية المقترحة 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، وفق عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد، الزي رأي أن «الميزانية كبيرة، خصوصًا في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة».

النويري (يمين) خلال لقائه في طرابلس مع السفير الألماني، 21 أبريل 2021. (مجلس النواب)
النويري (يمين) خلال لقائه في طرابلس مع السفير الألماني، 21 أبريل 2021. (مجلس النواب)
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