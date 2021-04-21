غوتيريس يدعو إلى اغتنام الفرصة السانحة في ليبيا والبناء عليها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 11:10 صباحا
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى اغتنام الفرصة السانحة في ليبيا والبناء عليها.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الرباعية الدولية بشأن ليبيا، عبر دوائر الاتصال المغلقة، أمس الثلاثاء.

وفي مؤتمر صحفي، نقل الناطق الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قوله: «بعد سنوات من العنف والمعاناة، هناك فرصة سانحة في ليبيا، لكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاغتنام هذه الفرصة».

وتشكلت اللجنة بناء على مبادرة لجامعة الدول العربية، وتضم في عضويتها بالإضافة إلى الجامعة كلا من «الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي».

ودعت اللجنة، في بيان، إلى احترام قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا، وسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد، قائلة إن «بقاء هذه القوات على الأراضي الليبية أمر غير مقبول».

وعبر أعضاؤها عن دعمهم الجهود المبذولة من المؤسسات الوطنية الليبية الموحدة؛ لإنجاز عملية التحول الديمقراطي في البلاد بنجاح.

كما نوهوا بأهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، حيث ناقشوا كيفية توفير الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مدى كل مراحل التحقيق للاستحقاقات الدستورية المقبلة، خصوصا نشر بعثات مراقبة تابعة لأطراف «الرباعية».

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