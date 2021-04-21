«الرباعية الدولية» تدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 09:54 صباحا
اجتماع سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت اللجنة الرباعية الدولية بشأن ليبيا إلى احترام قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا، وسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد، قائلة إن «بقاء هذه القوات على الأراضي الليبية امر غير مقبول».

وعبر أعضاء اللجنة عن دعمهم للجهود المبذولة من المؤسسات الوطنية الليبية الموحدة؛ لإنجاز عملية التحول الديمقراطي في البلاد بنجاح، وذلك في بيان صادر عقب اجتماعها السادس أمس الثلاثاء..

وتشكلت اللجنة بناء على مبادرة لجامعة الدول العربية، وتضم في عضويتها بالإضافة إلى الجامعة كل من «الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي».

أهمية إجراء الانتخابات في موعدها
ونوه المشاركون في الاجتماع بأهمية اجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، حيث ناقشوا كيفية توفير الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مدى كافة مراحل التحقيق للاستحقاقات الدستورية المقبلة، خاصة نشر بعثات مراقبة تابعة لأطراف الرباعية.

وأضافوا إن مقترح نشر المراقبين «لن يتحقق دون تحسن الظروف الأمنية على الأرض وبدون طلب رسمي من السلطات الليبية».

كما طالب البيان بتسريع عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، حسبما اتفق عليه في 23 أكتوبر 2020.

ودعا حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وباقي المؤسسات إلى احترام التزاماتها بتعيين 30% من النساء على الأقل في مناصب عليا في الدولة، وتعزيز المصالحة الوطنية على كامل التراب الليبي.

وتوافق رؤساء الهيئات الدولية الأعضاء في الرباعية على عقد اجتماع آخر في النصف الثاني من العام الجاري.

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