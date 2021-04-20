مختبر زليتن يسجل 44 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 08:52 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

سجل المختبر المرجعي زليتن، 44 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة في البلدية أمس.

وأوضح المختبر أنه قام بتحليل 116 مسحة أنفية أمس، أظهرت نتائجها سلبية 79 مسحة، منها 70 عينة بالبلدية، و9 من خارج البلدية.

وبحسب بيان للمختبر اليوم، تم تسجيل 43 عينة موجبة بالبلدية، وحالة واحدة من خارج البلدية، كما تم تسجيل عينتين موجبتين لحالة مكررة لم تُشفَ بعد.

وبهذا يكون إجمالي عدد المسحات الأنفية التي قام بها المختبر المرجعي زليتن منذ بداية الوباء، 32 ألفًا و383 مسحة أنفية.

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