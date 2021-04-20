مدبولي يدعو الدبيبة إلى زيارة مصر لاستكمال إجراءات التعاون والاتفاقات المشتركة بين البلدين

لقاء الدبيبة ومدبولي بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الثلاثاء 20 أبريل 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة، إلى زيارة مصر لاستكمال إجراء التعاون والاتفاقات المشتركة بين البلدين..

جاءت دعوة مدبولي خلال جلسة مباحثات عقدها مع الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المصرية في العاصمة طرابلس، جرى خلالها تناول عديد الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

قضايا المباحثات المصرية - الليبية

وقالت المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الجانبين تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا.

وأضاف المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الجانبين ناقشا استئناف عمل السفارة المصرية، وتعزيز العمل القنصلي لتقديم الخدمات للجميع، وتسهيل إجراءات العبور والتنقل للمواطنين وانسياب دخول السلع والبضائع من خلال فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين مواني البلدين، إلى جانب إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة الذي سيشكل عاملًا مهمًّا للتعاون في المجالات الأخرى.

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وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء شهد التوقيع على عديد اتفاقات الشراكة بين البلدين في عديد المجالات، خاصة في مجالات الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات.

الظروف التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية

وأكد الدبيبة خلال اللقاء متانة العلاقات التاريخية التي تربط مصر وليبيا، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا. وقال الدبيبة خلال اللقاء: «إن الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة حتى نكون شركاء حقيقيين في التنمية والتطوير».

وجدد الدبيبة، في نهاية اللقاء، ترحيبه بالوفد المصري، معربًا عن تطلعه إلى رؤية ثمرة العمل المشترك بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.

من جهته أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي «دعم مصر لليبيا وحرصها الشديد على وحدة المؤسسات الليبية والمشروعات التنموية، وتحقيق المصالحة الوطنية، إتماما لمهامها التاريخية في ليبيا».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الجانبين أكداعودة اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية – المصرية، وذلك في إطار تطوير وتعزير التعاون المشترك بين البلدين.