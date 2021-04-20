الدبيبة في لقاء مع حمدوك: نتشارك مع السودان في الكثير من الفرص والتحديات

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. (الإنترنت)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه بحث مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، «آخر تطورات العلاقات الثنائية في البلدين الشقيقين»؛ مؤكدًا وجود الكثير من التحديات المشتركة.



وعبر الدبيبة في تدوينة على حسابه بموقع «تويتر»، الإثنين، عن التطلع إلى «لقاء مرتقب على مستوى قيادة البلدين»، مشيرًا إلى أن ليبيا تتشارك مع السودان «في الكثير من التحديات والفرص».

- السودان يتطلع إلى «تعزيز الاستقرار الإقليمي» بالتعاون مع المنفي والدبيبة

ورحب السودان بـ«الخطوات الإيجابية» في ليبيا عقب انتخاب المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة الانتقالية، متطلعًا إلى التعاون معهما لـ«تعزيز الاستقرار الإقليمي».



وفي فبراير الماضي، أكدت الخارجية السودانية أملها في أن تتكامل الجهود لتحقيق «مزيد الخطوات الإيجابية بتنظيم الانتخابات العامة في ليبيا في ديسمبر المقبل، حسب ما تم الاتفاق عليه في ملتقى الحوار السياسي «حتى يعود الأمن والاستقرار للشعب الليبي».



كما أكدت الخرطوم أهمية «التعاون مع السلطة التنفيذية الجديدة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات السودانيين والليبيين».