السودان يتطلع إلى «تعزيز الاستقرار الإقليمي» بالتعاون مع المنفي ودبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 05:14 مساء
مقر وزارة الخارجية السودانية. (الإنترنت)

رحب السودان بـ«الخطوات الإيجابية» في ليبيا في أعقاب انتخاب المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة الانتقالية، متطلعًا إلى التعاون معهما لـ«تعزيز الاستقرار الإقليمي».

وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان نقله موقع «سودان تريبيون»، اليوم الأربعاء، عن أملها في أن تتكامل الجهود لتحقيق «مزيد الخطوات الإيجابية» بتنظيم الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل، حسب ما تم الاتفاق عليه في ملتقى الحوار السياسي «حتى يعود الأمن والاستقرار للشعب الليبي».

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وقالت إن حكومة السودان تتطلع إلى التعاون مع السلطة التنفيذية الجديدة «لتعزيز الأمن والاستقرار في المحيط الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات السودانيين والليبيين».

وأفرزت عملية انتخاب سلطة تنفيذية جديدة خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف في الخامس من فبراير الجاري، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، بعضوية موسى الكوني، وعبدالله اللافي، وعبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة، فيما يتعين عليها نيل ثقة البرلمان لمباشرة مهامها بشكل رسمي.

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