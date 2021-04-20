السوق الرسمية: انخفاض الدولار أمام الدينار وارتفاع اليورو والاسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 02:23 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض الدولار قرشا واحدا إلى 4.48 دينار من 4.49 دينار، في حين ارتفع اليورو إلى 5.39 دينار من 5.38 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 6.26 دينار من 6.23 دينار.

في حين ثبت سعر الإيوان الصيني عند 0.68 دينار، والليرة التركية عند 0.55 دينار، والين الياباني عند 4.14 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية، تراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.21 دينار من 1.22 دينار، والدينار الجزائري إلى 0.33 من 0.34 دينار، بينما ارتفع الدينار التونسي إلى 1.63 دينار من 1.62، واستقر الريال السعودي عند 1.19 دينار.

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