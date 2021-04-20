لجنة متابعة الأوضاع في ترهونة تبحث وضع آلية لحل المشكلات المعيشية والأمنية بالمدينة

اجتماع لجنة متابعة الأوضاع في ترهونة، 19 أبريل 2021، (هيثة البحث عن المفقودين)

بحثت لجنة متابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بترهونة كيفية وضع آلية سريعة وعاجلة لحل المشكلات المعيشية والأمنية بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الإثنين، الذي تطرق أيضا إلى ما يخص ملف المقابر الجماعية، حسب بيان الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتشكلت اللجنة بناء على قرار رقم 24 للعام 2021، الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وتضم في عضويتها رئيس هيئة البحث عن المفقودين كمال السيوي، ووزراء العدل وشؤون المهجرين وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة، ويرأسها وزير الداخلية خالد مازن.