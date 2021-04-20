لجنة متابعة الأوضاع في ترهونة تبحث وضع آلية لحل المشكلات المعيشية والأمنية بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 01:27 مساء
اجتماع لجنة متابعة الأوضاع في ترهونة، 19 أبريل 2021، (هيثة البحث عن المفقودين)

بحثت لجنة متابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بترهونة كيفية وضع آلية سريعة وعاجلة لحل المشكلات المعيشية والأمنية بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الإثنين، الذي تطرق أيضا إلى ما يخص ملف المقابر الجماعية، حسب بيان الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتشكلت اللجنة بناء على قرار رقم 24 للعام 2021، الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وتضم في عضويتها رئيس هيئة البحث عن المفقودين كمال السيوي، ووزراء العدل وشؤون المهجرين وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة، ويرأسها وزير الداخلية خالد مازن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليدز يخطف من ليفربول فرصة حجز مقعد دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
دوريات رمضان تعم مختلف المناطق الليبية
رياضة محلية
إعادة انتخاب ديبي رئيسا لتشاد بعد حصوله على 79% من أصوات الناخبين
دولى
جنوب أفريقيا.. حريق كايب تاون يتجه نحو وسط المدينة (فيديو)
دولى
القوات التشادية تعلن مقتل 300 متمرد وخمسة جنود في شمال البلاد
دولى
«المركزي» يتابع خطة السيولة مع المصارف.. ويتوعد بـ«عقوبات»
ليبيا
شركة هونداي تبدي استعدادها للعودة للعمل في ليبيا
ليبيا
«ويفا» يتبنى نظاما جديدا لدوري الأبطال بـ36 ناديا بدءا من 2024 بعد الحركة ...
رياضة عالمية
أوروبا تقرأ «التاريخ الخفي للاستعمار الإيطالي في ليبيا»
ثقافة وفن
نص قرار مجلس الأمن بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا
ليبيا
مجلس الأمن يدعو ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: حضور دولي للحكومة وتساؤل حول مصير «الأولويات»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فطيرة الطاوة من المطبخ الليبي