إيطاليا تتعهد بحشد دعم أوروبي لجهود ليبيا في ملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 10:01 صباحا
وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي، (أرشيفية: آكي)

تعهدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي بسعي بلادها إلى حشد دعم من المؤسسات الأوروبية لجهود الحكومة الليبية، لا سيما فيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقالت إن إيطاليا «مستعدة لمساعدة ليبيا في مشاريع التعاون الشاملة، وأيضا الطلب من المؤسسات الأوروبية لتقديم أقصى دعم ملموس للحكومة الليبية»، وذلك خلال زيارتها طرابلس أمس الإثنين، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

والتقت لامورغيزي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الداخلية خالد مازن، حيث أكدت العمل على «زيادة انخراط الاتحاد الأوروبي إلى جانب ليبيا» في قضية الهجرة، عبر توفير الاحتياجات للمجتمعات المحلية «التي منذ سنوات تشكل الخطوط الأمامية لطرق الهجرة».

وأعربت الوزيرة عن ثقتها في «قدرة ليبيا على استغلال اللحظة الفريدة (الحالية) من خلال المضي قدما نحو تحقيق استقرارها الكامل».

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