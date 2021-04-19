إغلاق القنصلية التونسية في طرابلس بعد ثبوت إصابة موظفين بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 04:17 مساء
مبنى السفارة التونسية في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت القنصلية التونسية في العاصمة طرابلس غلق مصالحها لمدة أسبوع، ابتداءً من اليوم الإثنين إلى الإثنين المقبل، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من موظفيها بفيروس «كورونا».

وأوضحت القنصلية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذا الإجراء يأتي «تطبيقًا لقواعد البروتوكول الصحي وكإجراء صحي».

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأمراض تسجيل 584 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، منها 133 مخالطًا، فيما توفيت 12 حالة جديدة،وجاءت العاصمة طرابلس في مقدمة المناطق المصابة بـ187 حالة جديدة و46 مخالطة.

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