توزيع الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في ليبيا (الإثنين 19 أبريل 2021)

قسم العزل في مركز طبرق الطبي، 22 مارس 2021، (اللجنة الطبية طبرق)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا ووفاة 12 حالة جديدة، كاشفًا عن توزيع هذه الإصابات والوفيات.

وأوضح المركز أن نسبة الحالات الموجبة 22.4%، مشيرًا إلى أن الإصابات توزعت بين 32 منطقة ومدينة، وجاءت في مقدمتها طرابلس بـ187 حالة جديدة و46 مخالطة، وتليها مصراتة بـ42 حالة مخالطة.



أما في الجفارة فجرى تسجيل ست حالات، وسوق الخميس امسيحل أربع حالات، وزليتن 35 حالة، وحالة واحدة في باطن الجبل و17 في الزاوية الغرب، و12 في صرمان، واثنتين في القلعة، وحالة في العامرية، و19 في الخمس.



45 إصابة في الشاطئ

كما تم تسجيل حالتين في قصر الأخيار وتسع في اسبيعة، وثماني في ترهونة، وست في صبراتة، وثلاث في سبها و45 في الشاطئ، وحالة في أجدابيا، وسبع في درنة، وخمس في طبرق، وتسع في بني وليد، وأربع في درج، و18 في سرت.



كما سجلت 13 حالة في الرياينة وحالتين في غدامس و11 في الماية وخمس في رقدالين، و28 في الزواية المركز، وخمس في قصر بن غشير و25 في جنزور، وثلاث في القبة، وحالتين في الكفرة.



أما حالات الشفاء فجاءت بواقع: 396 في طرابلس، وحالتين في القبة، وثلاث في أجدابيا، و19 في اسبيعة، و32 في سرت، وحالتين في درنة، و57 في سبها، و90 في مصراتة، وسبع في صرمان، وثلاث في مسلاتة، و15 في درج، و27 في الزاوية المركز، وسبع في غدامس.



حالات الوفاة الـ12 توزعت بين حالتين في كل من سرت ودرنة والرحيبات، وحالة واحدة في كل من اسبيعة ورقدالين وصبراتة وغدامس وزليتن والخمس.



وبذلك، يصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 172 ألفًا و464 حالة إصابة منذ وصول الوباء إلى البلاد في مارس من العام 2020، ما زال 11 ألفًا و898 منها نشطًا، فيما بلغ عدد الوفيات 2908 حالات، والمتعافين 157 ألفًا و658 حالة.