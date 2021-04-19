«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 12:55 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، والتي تصل سرعتها إلى 25 عقدة، وذلك بداية من التاسعة صباح اليوم الإثنين إلى الثانية عشرة صباح غد الثلاثاء.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية مع ظهور بعض السحب.
- الرياح شمالية غربية تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زواره إلى مصراتة وإلى شمالية شرقية على ساحل سرت، سرعتها ما بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج .
- درجة حرارة سطح البحر بين 16و18 درجة، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة نهار اليوم على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
- الرياح شمالية غربية سرعتها ما بين 05 و20 عقدة، وتصل نهار اليوم الإثنين إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة، والرؤيـة جيدة.

خريطة توضح حالة الطقس في عدد من الموانئ اليوم الإثنين 19 أبريل 2021 (المركز الوطني للأرصاد)
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