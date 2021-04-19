مجلس النواب يناقش الميزانية في جلسة بطبرق اليوم

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 19 أبريل 2021, 10:30 صباحا
جانب من جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الدبيبة في 10 مارس 2021. (الإنترنت)

قال مصدر مطلع إلى «بوابة الوسط»، إن مجلس النواب سيناقش الميزانية العامة لليبيا في جلسة تعقد اليوم الإثنين، لكنها لن تشمل اعتماد الميزانية.

وأوضح المصدر أن جلسة مجلس النواب ستعقد فى طبرق، مشيرًا إلى أن طائرة سوف تنقل أعضاء مجلس النواب من طرابلس إلى طبرق لحضور الجلسة.

كان المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أرجع تأخر إصدار قانون ميزانية الدولة للعام 2021 إلى تغير الحكومات «فبعد أن أعدتها الحكومة السابقة (الوفاق) بما يتماشى مع عدد وزاراتها وهيئاتها واحتياجاتها، جاءت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وغيرتها بما يتناسب معها».

كما أشار، في تصريح الخميس الماضي، إلى رصد «عديد الأخطاء والملاحظات» بالميزانية المحالة إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الجهات المعنية بمجلس النواب صححت هذه الأخطاء.

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