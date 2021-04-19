عودة أزمة غاز الطهي بسرت في شهر رمضان

أسطوانات غاز طهي صادرتها الحرس البلدي في طبرق. (الإنترنت)

تشهد بلدية سرت عودة جديدة لأزمة شح غاز الطهي بسرت من جديد بالتزامن مع شهر رمضان الذي يتزايد فيه الطلب على اسطونات الغاز.

وقال مراقبون اقتصاديون بسرت إلى «بوابة الوسط» أن المستودع الرئيسيي بنغازي لم يوافق منذ أسبوعين على تزويد بلدية سرت بشحنات أسطوانات غاز الطهي رغم المخاطبات من المراقبة.

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وأضاف المراقبون أن حصة سرت يوم الخميس الماضي لم تصل إلى البلدية بالرغم من أبلاغ الجمعيات الأستهلاكية بمواعيدها الخميس الماضي لاستلامها

وقال الناطق باسم المجلس التسييري لبلدية سرت، أن المدينة تشهد حاليا أزمة حقيقية فى غاز الطهي حيت يصل سعر أستبدال الاسطوانة بالسوق السوداء حاليا إلى خمسة وخمسون دينار بدلا من عشرة دنانير.

وأضاف أن المدينة تشهد أزمة شح البنزين مند أكثر من عام حيث يباع سعر اللتر بالسوق السوداء بدينارين بدلا من مائة وخمسين درهما بالمحطات.