أول اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية في بنغازي خلال أيام

الدبيبة في أول اجتماع داخل ديوان مجلس الوزراء بطرابلس. السبت 13 مارس (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية)

تعقد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة اجتماعا خلال أيام في مدنية بنغازي، وفقما أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن حمودة القول في تصريح خاص إن «الدبيبة سيجري زيارة خلال ايام القليلة القادمة إلى مدينة بنغازي برفقة كافة الوزراء بالحكومة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء».

وأشار، وفق «سبوتنيك» إلى أنه «ستكون هناك زيارات للرئيس ولكافة الوزراء لعدة مدن ليبية اخرى»، مضيفاً أن ûزيارات الحكومة للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي وسيكون بحضور الرئيس والسادة الوزراء وهذا الامر لا يتطلب لأي ضغط وهو امر طبيعي ولابد منه».

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واوضح الناطق الرسمي أن «رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد في كثير المناسبات على ضرورة الذهاب والتنقل والوقوف على الاوضاع في كافة المدن وأن أي وزير لا يستطيع التحرك والذهاب إلى المناطق الليبية المختلفة هو غير مرحب به أساساً بالحكومة».

وفي مارس الماضي، أتمت حكومة الوحدة الوطنية عملية التسلم من الحكومة الموقتة التي انتهى عملها عقب نيل حكومة الدبيبة الثقة من مجلس النواب.