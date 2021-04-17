مفوضية اللاجئين: إيطاليا تؤكد استئناف الممرات الإنسانية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 11:43 صباحا
مهاجرون يستعدون للسفر من مطار معيتيقة في طرابلس إلى بلادهم. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي تلقيه تأكيدات من الحكومة الإيطالية بشأن استئناف الممرات الإنسانية للمهاجرين من ليبيا ودول أخرى أيضًا.

وأوضح في مؤتمر صحفي لمناسبة زيارته إلى إيطاليا، الجمعة، أن روما وافقت على إدارة نقل المهاجرين منها إلى جانب منظمات غير حكومية كبيرة، مؤكداً أهمية الممرات الإنسانية لإدارة تدفقات الهجرة عبر الأراضي الإيطالية وفي بلدان أوروبا الأخرى.

ونبه غراندي إلى أن إيطاليا والمفوضية «تتابعان القضية الليبية باهتمام وقلق قبل كل شيء، وبهذا المعنى، خلال الاجتماعات مع كبار ممثلي المؤسسات الإيطالية، تمت الإشارة إلى الحاجة لضمان وجود أكثر استقرارًا وانتظامًا للأمم المتحدة في ليبيا».

وأكد أن الحضور في الملف الليبي مهم «لأسباب إدارية أحيانا للأمن، وفي بعض الأحيان للضغط السياسي، إلا أن هذا الحضور كان غير مستقر بعض الشيء دائمًا، لهذا طلبت من الحكومة الإيطالية مساعدتنا بالتوسط لدى السلطات الليبية الجديدة، والتي آمل أن تكون منفتحة على الحوار، بحيث يصبح هذا الوجود الأممي أكثر جوهرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النهر الصناعي يعلن اجتياز حاجز مليون متر مكعب/يومي
ليبيا
ناس اليوم (الحلقة 3)
فيديو
أنا الطبيب (الحلقة 3)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 3)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 3)
فيديو
رغم الجائحة.. الليبيون يصومون رمضان في أمان الله
ليبيا
الحكومة الباكستانية تأمر بحجب موقت لوسائل التواصل الاجتماعي
دولى
جريدة «الوسط»: حضور دولي للحكومة وتساؤل حول مصير «الأولويات»
ليبيا
الغربال (الحلقة 3)
فيديو
بايدن لبوتين: «حان وقت خفض التصعيد»
دولى
محمد عودة يصل بنغازي لاستكمال مهمته مع النصر
رياضة محلية
«أفريكا انتلجنس»: فرنسا رصدت تحركات المتمردين التشاديين مطلع أبريل في الجنوب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كشف لغز قدرة الديناصورات الطائرة على تحمّل وزن رأسها