«أمن طرابلس» توزع حوافظ رواتب مارس وأبريل على المصارف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 02:20 مساء
مقر مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشؤون المالية بمديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، أنها شرعت في توزيع حوافظ رواتب شهري مارس وأبريل على المصارف.

قالت مديرية الأمن عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنها وزعت هذه الحوافظ عن طريق المندوبين التابعين لها، وذلك «ضمانًا لوصول الرواتب إلى المصارف وحفاظًا على سلامة وصحة منتسبيها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا».

- الدبيبة: ملتزمون بدفع الرواتب في مواعيدها ولن نسمح بتأخيرها

والأسبوع الماضي، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على الالتزام بدفع رواتب الموظفين في مواعيدها دون تأخير. وكتب عبر حسابه بموقع «تويتر»: «مرتبات الموظفين حق أصيل ويجب الالتزام بمواعيد سدادها»، وأضاف: «أحالت وزارة المالية مرتبات مارس وأبريل إلى المركزي، وسنلتزم بدفع الأشهر المقبلة في مواعيدها ولن نسمح بتأخيرها».

وأعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية أخيرًا، إحالة رواتب شهري مارس وأبريل إلى مصرف ليبيا المركزي، تمهيدًا لإيداعها في حسابات المستحقين.

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