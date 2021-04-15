المريمي يوضح أسباب تأخر إصدار قانون الميزانية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 01:08 مساء
جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الدبيبة في 10 مارس 2021. (الإنترنت)

أرجع المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، تأخر إصدار قانون ميزانية الدولة للعام 2021 إلى سببين، معلنًا عرض الميزانية الجديدة خلال جلسة المجلس المقررة الإثنين المقبل في طبرق.

وقال المريمي في بيان إن تأخر إصدار قانون الميزانية العامة للعام الجاري يرجع إلى تغير الحكومات فبعد أن «أعدتها الحكومة السابقة (الوفاق) بما يتماشى مع عدد وزاراتها وهيئاتها واحتياجاتها، جاءت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وغيرتها بما يتناسب معها».

وأوضح رصد «عديد الأخطاء والملاحظات» بالميزانية المحالة إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن الجهات المعنية بمجلس النواب صححت هذه الأخطاء ومن المقرر عرض الميزانية الجديد خلال الجلسة المقبلة للمجلس المقررة في مدينة طبرق.

- رئاسة مجلس النواب تدعو إلى جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021

وسبق أن دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية، التي ستعقد يوم الإثنين المقبل في 19 من شهر أبريل الجاري بمقر مجلس النواب الموقت بمدينة طبرق؛ لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وطالبت الهيئة في بيان، لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس بتقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة.

والثلاثاء، أعلن ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء أن رئيسه عمر عبدربه صالح، سلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، «جملة ملاحظات» بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المعروض على المجلس.

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