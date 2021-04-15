«الأرصاد»: تقلبات جوية مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق الغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 10:50 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر أغلب مناطق غرب ليبيا، مساء اليوم الخميس، بتقلبات جوية مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتدني الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى تحركها تدريجيا ناحية الشمال الشرقى غدًا.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تتحول صباح يوم الغد إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تتجاوز سرعتها 80 كم/س تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية، وتتحول مساءً إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية هذا اليوم وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد، حيث من المتوقع أن تسجل بين 35-40 درجة، مع تحسن في حالة الطقس بداية من مساء الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و27 درجة مئوية تصل إلى 35 درجة على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- الطقس: أتربة مثارة على بعض المناطق.
- الرياح: جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية على غدامس والحمادة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية خصوصا صباح يوم الغد.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية قد تصل إلى 42 درجة يوم الغد.

الكفرة - السرير - تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.

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