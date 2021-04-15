وزير المالية يشارك في المنتدى الليبي- التركي في اسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 09:33 صباحا
من مشاركة وزير المالية في المنتدى الليبي- التركي في اسطنبول، 13 أبريل 2021. (وزارة المالية)

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور خالد المبروك، في أعمال المنتدى الليبي- التركي الذي انعقد، الثلاثاء، بمدينة اسطنبول التركية برعاية رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

والمنتدى، الذي حضره لفيف من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، يهدف إلى «تعزيز أواصر العلاقات الليبية- التركية على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات»، وفق بيان صادر عن وزارة المالية.

- الدبيبة يدعو المستثمرين الأتراك إلى العمل في ليبيا ويؤكد التزامه بتسوية الديون السابقة للشركات

وأجرى المبروك قبيل انعقاد المنتدى مشاورات مع وزير المالية التركي تتعلق بـ«معالجة قضية الشركات التركية المتعثرة، وخطابات الضمان، وكذلك تسهيل عودة هذه الشركات وتسوية إجراءاتها المالية مباشرة دون اللجوء إلى القضاء».

وخلال المنتدى، دعا الدبيبة، الذي بدأ، الإثنين، زيارة رسمية إلى تركيا رفقة وفد وزاري، «المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها»، مؤكدًا التزامه بتسوية الديون السابقة للشركات التركية، وذلك «بعد اتخاذ ما يلزم للتثبت من دقتها».

من مشاركة وزير المالية في المنتدى الليبي- التركي في اسطنبول، 13 أبريل 2021. (وزارة المالية)
من مشاركة وزير المالية في المنتدى الليبي- التركي في اسطنبول، 13 أبريل 2021. (وزارة المالية)
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