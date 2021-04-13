مطار سبها يستقبل شحنة مساعدات طبية مقدمة من مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 05:10 مساء
إحدى طائرتي النقل العسكريتين بمطار سبها أثناء إنزال المساعدات الطبية. (الإنترنت)

وصلت إلى مطار سبها، اليوم الثلاثاء، شحنة مساعدات طبية مقدمة من مصر تضم مستلزمات خاصة بالوقاية من وباء كورونا، وكان في استقبالها آمر عمليات مناطق الجنوب وآمر فرع التوجيه المعنوي سبها، التابع للقيادة العامة اللواء المبروك سحبان، ومدير جهاز الإمداد الطبي بفزان بمدينة سبها.

وقال الناطق باسم القوات المصرية، إن المساعدات الطبية المقدمة إلى ليبيا جرى إرسالها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف.

وأوضح أن الشحنة جرى إرسالها على متن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار سبها جنوب ليبيا، محملتين بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين.

وأضاف أن الجانب الليبي أعرب من جانبه عن عميق الشكر والامتنان للجهود المبذولة من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانب ليبيا في أوقات المحن والشدائد، مؤكدًا أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة الليبي في مواجهة التحديات التي يواجهها، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة المصرية أن ذلك يأتي انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر وليبيا وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

إحدى طائرتي النقل العسكرية بمطار سبها أثناء إنزال المساعدات الطبية. (الإنترنت)
إحدى طائرتي النقل العسكرية بمطار سبها أثناء إنزال المساعدات الطبية. (الإنترنت)
إحدى طائرتي النقل العسكرية بمطار سبها أثناء إنزال المساعدات الطبية. (الإنترنت)
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