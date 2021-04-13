«شلمبرجير ليبيا» تعلن جاهزيتها للعمل بامتياز شركة «سرت» بحوض مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 12:43 مساء
من اجتماع مسؤولي شركة سرت لتصنيع النفط مع مسؤولي شركة شلمبرجير ليبيا، 12 أبريل 2021. (شركة سرت)

أعلنت شركة «شلمبرجير ليبيا» جاهزيتها لتقديم الخدمات الفنية اللازمة لعمليات شركة «سرت» لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للقطعة «NC101» الواقعة في حوض مرزق.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة شركة «سرت» لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان، مع وفد من «شلمبرجير ليبيا» ضم كلًا من مدير مكتبها في بنغازي سراج أبوسنينة، ومدير إدارة المشاريع المتكاملة المنشاوي أحمد، وعضو مجلس إدارة شركة «سرت» مصطفى هماد، ومدير إدارة الحفر والهندسة النفطية عبدالغني الرفادي، حسب بيان صادر عن شركة «سرت».

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وناقش الاجتماع التقييم الأمني الذي أظهر نتائج إيجابية ومشجعة، علاوة على أهمية فتح موقع أوباري التابع لـ«شلمبرجير»، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال «تسميت الآبار والسرود الكهربائية وعمليات التكسير الكهربائية والتقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة القدرة الإنتاجية، وتقييم مشاريع المضخات الغاطسة التي تنفذها الشركة في حقول الشركة الحالية».

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