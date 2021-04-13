توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها بنغازي وغريان

إخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد»، بعدما سجلت 323 حالة جديدة من إجمالي 828 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيانه رقم «378»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، حلت بنغازي ثانية في عدد الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، بتسجيلها مئة حالة، تليها غريان (68)، ثم مصراتة (54)، وزليتن (37)، والزنتان (25)، و بني وليد (21)، وأجدابيا والزاوية المركز وجنزور (19)، وطبرق (17)، والزاوية الغرب (15)، ونالوت وترهونة (12).

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إضافة إلى عشر حالات في الخمس ودرنة، وتسع في السواني بن آدم، وست في القرة بوللي، وخمس في الشاطئ، وأربع في باطن الجبل والقلعة وقصر الأخيار والماية و المنشية الجميل، وثلاث في السائح والرحيبات والمعمورة والبريقة، واثنتين في اسبيعة والبوانيس والعجيلات، وحالة واحدة في يفرن وتاورغاء وصرمان وصبراتة وسبها والجميل وقصر بن غشير، ودرج وسوق الخميس امسيحيل.

كما تصدرت طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لحالات الشفاء من الفيروس مع 420 حالة من إجمالي 576 مسجلة في عموم ليبيا، تليها مصراتة (42)، ثم سبها (29)، وغريان (24)، والزاوية المركز (22)، وصرمان وأجدابيا (9)، والزنتان (8)، وصبراتة (6)، وتازربو ودرنة (3)، والبريقة (1). فيما سجلت حالة وفاة في كل من غدامس ودرج.