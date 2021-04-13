828 إصابة جديدة وحالتا وفاة جراء «كورونا» في ليبيا

عنصران طبيان يعدان نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا» في البيضاء. (أرشيفية: مركز الرصد البيضاء)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 828 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب 576 حالة شفاء وحالتي وفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «378»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 3939 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 3111 عينة، وإيجابية 828 عينة بنسبة 21% من الحالات المفحوصة.

وتوزعت العينات المفحوصة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (921 عينة)، ومختبر مركز بنغازي الطبي (391)، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1070)، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة (246)، ومختبر المركز المرجعي زليتن (127)، ومختبر فرع المركز الوطني سبها (69)، ومختبر فرع المركز الوطني غريان (234).

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الزاوية (79)، والمختبر الطبي ادارة الخدمات الصحية بني وليد (80)، ومختبر فرع المركز الوطني فرع طبرق (24)، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو (7)، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا (69)، ومختبر بلدية سوق الجمعة (94)، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة (59)، ومختبر مصحة النفط طرابلس (14)، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس (329)، ومختبر مركز سبها الطبي (34)، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (92).

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 169 ألفًا و504 حالات بينها 12 ألفًا و454 نشطة، و154 ألفًا و220 شفاء، فيما توفي 2830 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس 2020.