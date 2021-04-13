بلدية مصراتة: استئناف عمل شركة الخدمات العامة بعد وعود بحل أزمة الرواتب

مقر بلدية مصراتة الجديد «المبنى التاريخي»، 27 مايو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المجلس البلدي مصراتة، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع العاملين بشركة الخدمات العامة على استئناف عملهم بناء على وعود من وزارتي الحكم المحلي والمالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بحل «نهائي» لمشكلة تأخر صرف رواتبهم.



وأضرب العاملون بالشركة عن العمل خلال الفترة الأخيرة واعتصموا بمقرها احتجاجًا على تكرر تأخر صرف رواتبهم، ما تسبب في تكدس القمامة، حسب بيان صادر عن البلدية.

- شركة الكهرباء توضح سبب زيادة ساعات الأحمال على مدينة مصراتة



وقالت البلدية إن الاتفاق مع العاملين بالشركة جاء بعد تواصلها خلال الفترة الأخيرة مع كل الجهات المسؤولة التي تملك السلطة المباشرة في هذا الشأن، موضحة أن الشركة «لا تقع ضمن نطاق سلطتها بل تتبع وزارة الحكم المحلي».