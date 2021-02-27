شركة الكهرباء توضح سبب زيادة ساعات الأحمال على مدينة مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 فبراير 2021, 03:26 مساء
مدير دائرة تشغيل محطات تحويل الوسطى، بالشركة العامة للكهرباء، المهندس محمد صالح أبوحجر, (بلدية مصراتة)

كشف مدير دائرة تشغيل محطات تحويل الوسطى، بالشركة العامة للكهرباء، المهندس محمد صالح أبوحجر، سبب زيادة ساعات الأحمال على مدينة مصراتة، مؤكدا أنه نتيجة العجز الحاصل في الشبكة.

وتابع أن عدد ساعات طرح الأحمال يقدر وفق نسبة العجز الناتج من سوء حالة الطقس، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وكذلك خروج بعض الوحدات عن الخدمة، إضافة إلى الصيانة الدورية للبعض الآخر.

وأكد أبوحجر، أن عملية طرح الأحمال تتم بشكل مركزي وموحد من قبل غرفة التحكم الجهوي، بالإدارة العامة للتحكم بالشركة، موضحا أن هذه الخطوة تضمن التوزيع العادل لساعات طرح الأحمال بين المناطق، كما تضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ قد يحدث في الشبكة مجنباً الانهيار والإظلام التام.

وللحدّ من عدد ساعات الأحمال قال «أبوحجر»، إنه تجري الآن أعمال صيانة وعَمرات في محطتي الرويس والزاوية واستكمال محطة توليد أوباري، مما سيخفف العبء على الشبكة، مؤكدا بدء المراحل الأولى لإنشاء محطة في مدينة مصراتة، انطلاقا من تجهيز للموقع، وإجراء الاختبارات الأولية.

وناشد أبو حجر، جميع المستفيدين من الطاقة الكهربائية، الترشيد في الاستهلاك، والتقنين الأمثل في استخدام التيار الكهربائي؛ للمساهمة في الحفاظ على الشبكة العامة للكهرباء.

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