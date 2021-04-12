الدبيبة: الشركات التركية سيكون لها الدور الأكبر في إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 08:05 مساء
من توقيع اتفاقات التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتركيا بحضور الدبيبة وإردوغان، في أنقرة، 12 أبريل 2021. (الإنترنت)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «الشركات التركية سيكون لها الدور الأكبر في مجال إعادة الإعمار لخبرتها في هذا المجال».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في أنقرة الإثنين، «نتطلع إلى استضافة الاجتماع المقبل للمجلس الاستراتيجي الليبي- التركي، وعقده في العاصمة طرابلس».

وعبر الدبيبة عن سعادته «بالدعم الذي قدمته تركيا إلى ليبيا، خصوصًا في مجال دعم وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات في موعدها». ووقع الجانبان سلسلة من الاتفاقات التي تهدف إلى تعزيز التعاون، خصوصًا الاقتصادي، 

من جهته، عبر الرئيس التركي عن «استعداد بلاده لدعم ليبيا في مجال إعادة الإعمار»، وأردف: «اتفقنا على نقاط عدة من بينها التواصل وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين تركيا وليبيا»، مضيفًا: «سندافع عن أمننا المشترك، وهدفنا الدفاع عن وحدة تراب ليبيا».

 

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