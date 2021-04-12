وزير الخارجية اليوناني يعلن قرب فتح قنصلية بلاده في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 03:49 مساء
دندياس مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية, 12 أبريل 2021. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن بلاده تستعد لافتتاح قنصليتها في بنغازي، بعدما أعادت افتتاح سفارتها في طرابلس.

وأوضح دندياس، خلال مؤتمر صحفي مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، أن اليونان تؤمن بضرورة أن تكون ليبيا ذات سيادة و«تغادر الجيوش الأجنبية والمرتزقة كافة منها، وهذا يجب أن يتم في أقرب وقت»، مؤكدًا ضرورة أن يكون الشعب هو الوحيد المسؤول عن مصيره.

ووجه دندياس، الشكر لمجلس النواب الليبي على «عدم إقرار مذكرة التفاهم غير الشرعية لتحديد الحدود البحرية»، التي وقعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع تركيا أواخر العام الماضي.

وتابع أن اليونان وليبيا كانتا في 2010 قريبتين من التوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية، مضيفًا: «بإمكاننا متابعة المباحثات، ولم يبقَ إلا القليل للتوقيع على اتفاقية قيمة».

وأكد أنه جاء لطرابلس لتوقيع أي اتفاقات تعاون سابقة بين البلدين وإبرام أي اتفاقات جديدة في مختلف المجالات، التي من شأنها تعزيز التعاون، «نحن لهذا السبب أعدنا افتتاح سفارتنا في طرابلس، وأيضًا سنقوم افتتاح القنصلية في بنغازي».

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