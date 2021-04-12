لجنة تقصي الأهلة تتحرى هلال رمضان وتدعو كل من يراه إلى إبلاغها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 12:25 مساء
صورة تعبيرية عن استطلاع هلال شهر رمضان. (الإنترنت)

أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، أن اللجان التابعة لها والمتخصصة في رصد الهلال ستخرج بعد عصر اليوم الإثنين لرصد هلال شهر رمضان لعام 1442 هجرية.

ودعت اللجنة من يرى الهلال من المواطنين أن يتواصل مع مكتب الأوقاف، كلٌ حسب منطقته.

قبل ذلك، أكد مركز الاستشعار عن بُعد أن تحري رؤية هلال شهر رمضان في ليبيا ستكون، اليوم الإثنين، مشيراً إلى أن عملية التحري لم تتم أمس؛ لأنه وافق الثامن والعشرين من شهر شعبان.

وأشار إلى أن كلًا من مصر ولبنان والعراق واليمن أعلنت رسمياً أن يوم غد الثلاثاء 13 أبريل 2021 أول أيام شهر رمضان، في حين لم تعلن كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت ثبوت رؤية الهلال، وستعيد هذه الدول التحري عن رؤيته اليوم الإثنين.

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