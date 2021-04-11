سرقة 1200 متر أسلاك كهرباء بمنطقة السواني

أحد خطوط نقل التيار الكهربائي سبق أن تعرض للسرقة. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إن «مجموعات مجهولة» سرقت 1200 متر من أسلاك الكهرباء من أحد خطوط نقل التيار بدائرة توزيع السواني التابع لإدارة توزيع الجفارة، ما تسبب في انقطاع التيار على بعض المنازل في المنطقة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الأسلاك المسروقة هي أسلاك ضغط عالي من على «خط الدعم الإلكتروني، فرعية الحشان 4» بمنطقة السواني.

وأصافت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الجريمة «ليس لها علاقة سوى زيادة معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء والمنفعة الشخصية»، في إطار التعديات المتواصلة على مكونات الشبكة الكهربائية.