الأناضول: الدبيبة يزور تركيا غدا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلقي كلمة متلفزة إلى المواطنين، 4 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

يزور وفد ليبي رفيع، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تركيا غدًا الإثنين، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الأحد.

وسيستقبل الرئيس رجب طيب إردوغان، الوفد الذي يضم 14 وزيرًا ورئيس الأركان الليبي، في القصر الرئاسي بأنقرة، بحسب وكالة فرانس برس.

وسيعقد خلال الزيارة أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وهو منصة أنشأتها أنقرة لمناقشة العلاقات الثنائية على مستوى رفيع، وفق ما أفادت الرئاسة التركية.

كما سيبحث المسؤولون الليبيون الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بحسب الوكالة.

ويرى مراقبون أن تشكيل هذا الوفد يعكس الأهمية التي توليها طرابلس لعلاقاتها مع أنقرة.

