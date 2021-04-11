اليورو يرتفع تسعة قروش في السوق الموازية وصعود هامشي للدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 01:37 مساء

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار بشكل هامشي في السوق الموازية، اليوم الأحد، فيما صعدت العملة الأوروبية الموحدة بنحو تسعة قروش.

وسجل الدولار 5.08 دينار مقابل 5.07 دينار، في التعاملات، أمس.

فيما ارتفع اليورو الأوروبي بنحو 9 قروش، ليسجل 6.04 دينار، مقابل 5.95 دينار، أمس، فيما استقر الجنيه الاسترليني عند 6.87 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

الليرة التركية والدينار التونسي لم تشهدا أيضًا أي تغيير عما سجلتاه في نهاية تعاملات الخميس؛ حيث بلغ كل منهما 0.61 دينار، و1.82 دينار على التوالي.

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